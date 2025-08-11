От х:

Двама са задържани за близо 6000 парфюма менте, открити в склад в Хасково

6091 стоки с лого на защитени марки са иззети при полицейски проверки в Хасково и димитровградското село Радиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Икономическите полицаи в Хасково са конфискували 5915 парфюмни води след проверка на склад в Северна индустриална зона. На място в помещението е бил 41-годишен. Освен него, като съпричастен в престъпната дейност е установен и 50-годишен от Кърджали, и двамата познайници на полицията. Мярката им на задържане е била до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Вчера по обяд в село Радиево униформени са проверили „Мерцедес“ с водач 54-годишен жител на Берковица и пътник – негова съгражданка на 51 г. В товарното помещение на колата са намерени 176 текстилни изделия, носещи лого и надпис на запазени търговски марки, за които не са представени документи за произход и съгласие на правопритежателя на марката да ги използват в търговската си дейност. Жената е предала артикулите с протокол на разследващите.

