От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

„Бейби бум“ на патагонски мари в зоопарка в „Кенана“

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Хасковският зоопарк в парк „Кенана“ се е превърнал в истински развъдник на патагонски мари. Над 20 от едрите гризачи са се родили в последните няколко години. 

    „Интересното е, че първата двойка мари дойде в Хасково от зоопарка в Стара Загора. Въпреки, че този зоопарк е съвсем близо до Хасково и също е в гориста местност, там е имало проблем с размножаването на този вид. В Хасково обаче аржентинските мари се радват на отличен разплод. Почти всички зоопаркове в страната вече имат от тези животни, след като са се родили в Хасково“, съобщи д-р Валентин Ахтаров от управата на зоопарка.

    Патагонската мара е уникален вид гризачи, който се среща единствено в част от Аржентина.  Марите живеят в колонии от моногамни двойки. Често са наричани патагонски зайци, заради приликата с по-дребните гризачи.  Обикновено раждат веднъж в годината. 

    Освен бумът на марите отскоро в хасковския зоопарк се радват и на три еленчета-лопатари.

    Животните в „Кенана“ понасят сравнително добре високите летни температури. Осигурена име повече вода, клетките имат закрити части и естествена сянка. Засега не се налагат някакви допълнителни мерки срещу летните горещини.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Двама са задържани за близо 6000 парфюма менте, открити в склад в Хасково
    Двама са задържани за близо 6000 парфюма менте, открити в склад в Хасково
    преди 1 час
    150 автомобила са изгорели при пожара в автоморгата до Харманли
    150 автомобила са изгорели при пожара в автоморгата до Харманли
    преди 1 час
    Задържаха хасковлия за кражба на телефон, пари и банкова карта, забравени на пейка до бензиностанция
    Задържаха хасковлия за кражба на телефон, пари и банкова карта, забравени на пейка до бензиностанция
    преди 1 час
    Хванаха дрогиран и пиян зад волана в два различни случая в Хасковско
    Хванаха дрогиран и пиян зад волана в два различни случая в Хасковско
    преди 1 час
    36-годишен загина на място при преобръщане с товарен „Мерцедес“
    36-годишен загина на място при преобръщане с товарен „Мерцедес“
    преди 2 часа
    Опасна жега – градусите се качват до 38 в Хасковска област
    Опасна жега – градусите се качват до 38 в Хасковска област
    преди 3 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

    Случаен виц

    150 автомобила са изгорели при пожара в автоморгата до Харманли
    Двама са задържани за близо 6000 парфюма менте, открити в склад в Хасково

    Станете честен човек, и можете да бъдете сигурен, че мошениците са вече с един по-малко. - Томас Карлайл

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бананов шейк Динко
    Бананов шейк Динко

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини