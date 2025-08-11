„Бейби бум“ на патагонски мари в зоопарка в „Кенана“

Хасковският зоопарк в парк „Кенана“ се е превърнал в истински развъдник на патагонски мари. Над 20 от едрите гризачи са се родили в последните няколко години.

„Интересното е, че първата двойка мари дойде в Хасково от зоопарка в Стара Загора. Въпреки, че този зоопарк е съвсем близо до Хасково и също е в гориста местност, там е имало проблем с размножаването на този вид. В Хасково обаче аржентинските мари се радват на отличен разплод. Почти всички зоопаркове в страната вече имат от тези животни, след като са се родили в Хасково“, съобщи д-р Валентин Ахтаров от управата на зоопарка.

Патагонската мара е уникален вид гризачи, който се среща единствено в част от Аржентина. Марите живеят в колонии от моногамни двойки. Често са наричани патагонски зайци, заради приликата с по-дребните гризачи. Обикновено раждат веднъж в годината.

Освен бумът на марите отскоро в хасковския зоопарк се радват и на три еленчета-лопатари.

Животните в „Кенана“ понасят сравнително добре високите летни температури. Осигурена име повече вода, клетките имат закрити части и естествена сянка. Засега не се налагат някакви допълнителни мерки срещу летните горещини.