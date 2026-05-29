Хасково почита Деня на Ботев с тържествена заря-проверка

Тържествена заря-проверка, под патронажа на областния управител, по повод 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, ще се проведе на 1 юни 2026 г. от 21:00 часа на пл. „Свобода“ в Хасково.

В събитието ще участват военни блокове от Военно формирование 52 740 – Хасково, както и блокове от ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ПГДС „Цар Иван Асен II“, Военният духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада.

Областният управител на Хасково Тодор Иванов отправя покана към всички граждани и гости на града да се присъединят към честването. „Нека заедно отдадем почит към делото и паметта на всички българи, отдали живота си за свободата на Родината!", призоваха от Областна администрация – Хасково.