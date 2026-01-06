От х:

Много облаци и кратки проблясъци от слънце

Времето над Хасковска област ще бъде предимно облачно и ветровито, с кратки проблясъци от слънце. Температурите ще бъдат високи за сезона - между 11 и 17 градуса.

В сряда над страната ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони ще е почти тихо и там температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, на места значителни, а в Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици; със застудяването до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг.

Източник: Haskovo.NET

