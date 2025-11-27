860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252

860 са новорегистрираните безработни през месец октомври в Хасковска област, а 426 души са постъпили на работа. Заявените свободни работни места са 252, съобщи Янко Дуков, директор на Бюрото по труда в Хасково.

6.1% е равнището на безработица през октомври в Хасковска област, което малко над тази за цялата страна, която е 5.2%.

Регистрираните безработни в края на октомври са 5 088. Това е с 37 души по-малко спрамо месец септември 2025 година. В сравнение с октомври миналата година безработните са с 216 по-малко. От регистрираните 5 088 жените са повече - 2918 или 57,4 %, а мъжета са 2170 или 42,6 %.

С най-голям дял са възрастовата група над 55 години - 29 на сто, следвани от групата от 50 до 54 години, които са 14,6 %. Общо безработните над 50 г. са 43.6% от всички регистрирани. Под един процент е групата на младежите до 19 години - едва 0,96 %.

Регистрините продължително с престой в Бюрото по труда повече от 1 година са 1025 или 20,1 % от общия брой.

Тези с основно и по-ниско образование са най-много - 2 566 или 50.4%, а без специалност и професия са 3 047 – 59.9%. С работнически професии са 934 – 18.4%, а специалистите са 1 107 – 21.8%. Висшистите без работа са 536 – 10.5%, а тези със средено образование са 1 986 – 39%.

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленеград – 4.2% и Хасково – 4.9%, а с най-високо са община Маджарово – 19.5% и община Симеоновград – 17.5%.