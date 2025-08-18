11-годишен с тротинетка рани две пешеходки в Хасково

Четирима души пострадаха при три катастрофи в Хасковска област през последните три дни, съобщиха от полицията.

Припомняме, че пешеходец пострада леко в пътен инцидент на 15-ти в Хасково. В 15:35 часа по улица „Банска“ се е движило „Пежо“, шофирано от 33-годишна хасковлийка. Тя е ударила внезапно изскочилия на платното пешеходец на 55 г. От удара той е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.

На следващия ден в областния град е осъществен инцидент с малолетен. В 21:30 часа по улица „Ястреб“ в хасковския квартал „Република“ с нерегистрирана тротинетка се е движил 11-годишен. Неправоспособният водач е блъснал две пешеходки на 27 г. и 7 г., след което се е ударил в паркиран товарен автомобил. Двете жени са прегледани и освободени за домашно лечение. Спрямо бащата на маловръстния водач е съставен акт.

ПТП с индивидуално електрическо превозно средство е настъпило и в Свиленград вчера. В 20:06 часа по улица „Прогрес“ се е движил с тротинетка 37-годишен. На кръстовището с улица „Асен Илиев“ той не е спазил пътен знак Б-2 (Стоп), при което се е сблъскал с „Фолксваген“, шофиран от 56-годишен от Момчилград. Пострадал е водачът на тротинетката, прегледан и изписан за лечение в дома си. Пробите и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.