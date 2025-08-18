От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

11-годишен с тротинетка рани две пешеходки в Хасково

Четирима души пострадаха при три катастрофи в Хасковска област през последните три дни, съобщиха от полицията.

Припомняме, че пешеходец пострада леко в пътен инцидент на 15-ти в Хасково. В 15:35 часа по улица „Банска“ се е движило „Пежо“, шофирано от 33-годишна хасковлийка. Тя е ударила внезапно изскочилия на платното пешеходец на 55 г. От удара той е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.

На следващия ден в областния град е осъществен инцидент с малолетен. В 21:30 часа по улица „Ястреб“ в хасковския квартал „Република“ с нерегистрирана тротинетка се е движил 11-годишен. Неправоспособният водач е блъснал две пешеходки на 27 г. и 7 г., след което се е ударил в паркиран товарен автомобил. Двете жени са прегледани и освободени за домашно лечение. Спрямо бащата на маловръстния водач е съставен акт.

ПТП с индивидуално електрическо превозно средство е настъпило и в Свиленград вчера. В 20:06 часа по улица „Прогрес“ се е движил с тротинетка 37-годишен. На кръстовището с улица „Асен Илиев“ той не е спазил пътен знак Б-2 (Стоп), при което се е сблъскал с „Фолксваген“, шофиран от 56-годишен от Момчилград. Пострадал е водачът на тротинетката, прегледан и изписан за лечение в дома си. Пробите и на двамата са отрицателни. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ма
    мангусти
    1 0
    11:00, 18 авг 2025
    До кога ще има проблеми с тези тротинетки?
    Какво още трябва да се случи, че полицията да ги погне здраво!?
    Да не говорим за триколките, с които се напълни цялата маала, и неправоспособните мангусти джиткат по натоварени булеварди и къстовища на града.
    Нека полицията си отвори очите, не само да пишат фишове за неправилно паркиране на определени отсечки в града.
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Мъж е задържан за нападение над приятелката си
Мъж е задържан за нападение над приятелката си
преди 59 минути
Хванаха двама за притежание на наркотици
Хванаха двама за притежание на наркотици
преди 1 час
Слънце, облаци и кратък дъжд в понеделник
Слънце, облаци и кратък дъжд в понеделник
преди 3 часа
Търсят инженери, учители и медицински специалисти в Хасковска област
Търсят инженери, учители и медицински специалисти в Хасковска област
преди 16 часа
Горят сметища край Хасково и Димитровград
Горят сметища край Хасково и Димитровград
преди 19 часа
49 000 души са работели на трудов договор в Хасковска област през юни
49 000 души са работели на трудов договор в Хасковска област през юни
преди 23 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Измерения и вибрации

Случаен виц

Хванаха двама за притежание на наркотици

Много обичам работата, с часове бих седял да наблюдавам хората, които работят. - Джером К. Джером

Последни обяви

Случайна рецепта

Шаран със зеле и червено олио
Шаран със зеле и червено олио

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини