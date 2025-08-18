От х:

Зрелостниците имат седмица, за да платят здравната си вноска за юли

До 25 август младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, внасят здравноосигурителната си вноска за юли. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение наесен и не са започнали работа, припомят от офиса на НАП в Хасково.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 43,08 лв. месечно.

Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец № 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.  Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски.

В рубриката „Здравно осигуряване“ на интернет страницата на приходната агенция е поместена информацията за попълване и подаване на декларация Образец №7. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП. 

За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на Агенцията. Справка за здравния си статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор).

Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава информация за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Информация за попълване и подаване на декларация Образец №7 и внасяне на здравните вноски може да се намери в You Tube канала на НАП, сайта на приходната агенция или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

2 гимназии поставиха финал на 3-дневните абитуриентски балове в Хасково
Изпращане на абитуриентите на ПМГ “ Иван Вазов”
Абитуриенти от Първо СУ - Смолян вече са приети за студенти
Хасково изпраща 888 зрелостници
Хасковските училища изпращат абитуриентите си
Все повече първомайски абитуриенти благотворително обличат фланелки на изпращането си
Смолян снощи тържествено изпрати абитуриентите си
Абитуриентите от Езикова гимназия облякоха бели тениски вместо тоалети, подкрепиха благотворителна кауза
Гимназиите изпратиха първомайските абитуриенти
