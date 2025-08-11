От х:

36-годишен загина на място при преобръщане с товарен „Мерцедес“

36-годишен водач загина на място при катастрофа в хасковското село Сърница, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 9 август, в 17:45 часа, в посока Хасково. Мъжът от Сърница се е движил с товарен „Мерцедес“. Той е загубил контрол над возилото, излязъл е вляво от пътя и се е блъснал в скат, след което се е преобърнал по таван. Водачът е починал на място. Образувано е досъдебно производство.

Същия ден е пострадал моторист при друга катастрофа в Хасково. В 11:50 часа на кръстовището между улиците „Градинска“ и „Банска“ 32-годишен с лек автомобил „Хонда“ е ударил мотоциклет „Хонда“, управляван от 41-годишен. Последният е пострадал в произшествието. Настанен е за лечение в местната болница, без опасност за живота. Пробите и на двамата са отрицателни.

Припомняме, че на 8 август при катастрофа в Хасково пострада 29-годишен водач. В 15:05 часа той се е движил по булевард „Васил Левски“ с автомобил „Фолксваген“, управляван от 29-годишен. На ляв завой той е загубил управлението над колата и се е ударил в дърво. Съставен му е акт.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини