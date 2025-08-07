Лесничеи и техника на „Екопрогрес“ подпомагат гасеното на пожара между Елена и Момино

Целият наличен състав на Общинско лесничейство Хасково и техника от „Екопрогрес“ подпомага гасеното на пожара между селата Елена и Момино, съобщиха от Община Хасково. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти. На място е заместник-кметът Динко Тенев.

Както вече писахме пожарът избухна в късния следобед в землището на хасковското село Елена. Заради високите температури и силния на моменти вятър, огънят бързо се разпространи и достигна района на село Момино.

Засега няма опасност за населението в селата Момино и Елена.