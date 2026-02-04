И счупени шпайкове не попречиха на Божидар да спечели бронзовия медал в Чехия

Преди по-малко от 24 часа Божидар Саръбоюков спечели поредния си медал от голямо състезание. Както вече съобщихме той завоюва бронзовото отличие в скока на дължина на турнира от Световния атлетически тур от категория „злато“ в Острава (Чехия). Състезателят на треньора Димитър Карамфилов се класира трети с постижение от 8.21 метра. Победата бе за световния шампион Матия Фурлани. Италианецът скочи 8.30 м. Втори се нареди олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу с резултат 8.23 м. Потърсихме за коментар наставникът на Божидар – Димитър Карамфилов. Специалистът, който от миналия месец оглавява Комисията по „Скокове“ в БФЛА, определи изминалото състезание в Чехия, като много оспорвано. Той заяви, че Божидар е спечели бронзовия медал с повредени шпайкове.

„Състезанието премина изключително оспорвано. Водачеството се сменяше постоянно. Божидар бе първи, после Фурлани, след това Тентоглу. Протече много интензивно, бе и много интересно за публиката“, заяви Карамфилов.

Той допълни, че резултатът на Божидар е можел да бъде и по-добър, но е имало предпоставки

„Резултатът е добър, но можеше да е и още по-добър. Шпайковете му се счупиха на втория опит, изхвърча един от шиповете, заедно с пластмасата и продължи да скача по този начин. И въпреки всичко постигна този доста сериозен резултат. Имаше дори опити над 8.30 м., но с много малки фалове“, коментира още специалистът от Харманли.

Подготовката на Божидар на този етап е на заден план. Причината е, че състезанията му са през няколко дни и се налага да пътува постоянно. На 8-ми февруари европейският шампион на закрито за 2025-та година ще участва на турнир в Париж, след което и на състезание в Белград, а на 21-ви отново ще пътува до сръбската столица, за участие на Балканското първенство. В края на месеца пък е държавният шампионат.

„Важното е, че той ще участва на тези турнири с най-добрите в света, сред които са Матиа Фурлани и Милтиадис Тентоглу“, каза още Димитър Карамфилов.