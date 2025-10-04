Облачно, с кратки превалявания

Ще бъде облачно през целия ден в Хасковска област, с кратки превалявания. Най-висока вероятност от дъжд има между 10 и 11 часа. През останалата част от деня са възможни кратки валежи по места. Температурите ще бъдат между 7 и 15 градуса.

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с до умерен запад-югозападен вятър ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

В понеделник вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Облачността над цялата страна ще се увеличи. Ще има валежи; повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието до 20°-22°.