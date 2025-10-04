От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Облачно, с кратки превалявания

Ще бъде облачно през целия ден в Хасковска област, с кратки превалявания. Най-висока вероятност от дъжд има между 10 и 11 часа. През останалата част от деня са възможни кратки валежи по места. Температурите ще бъдат  между 7 и 15 градуса.

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с до умерен запад-югозападен вятър ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

В понеделник вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Облачността над цялата страна ще се увеличи. Ще има валежи; повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието до 20°-22°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Родители се жалваха, че децата им са газили в локви и кал за вход към ОУ „Христо Смирненски“
Родители се жалваха, че децата им са газили в локви и кал за вход към ОУ „Христо Смирненски“
преди 15 часа
При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в СУ „Свети Климент Охридски“
При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в СУ „Свети Климент Охридски“
преди 16 часа
Определиха защитни зони около с. Гарваново заради огнища на шарка по дребния добитък
Определиха защитни зони около с. Гарваново заради огнища на шарка по дребния добитък
преди 16 часа
16 г. и 6 м. затвор за мъж от Димитровград за поредно блудство с дете
16 г. и 6 м. затвор за мъж от Димитровград за поредно блудство с дете
преди 17 часа
Водещият Павел Николов и звезди от популярно реалити идват в Хасково за Деня на психичното здраве
Водещият Павел Николов и звезди от популярно реалити идват в Хасково за Деня на психичното здраве
преди 19 часа
67 литра на кв. метър се изляха в Хасково, в Стамболово валя най-много
67 литра на кв. метър се изляха в Хасково, в Стамболово валя най-много
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

Случаен виц

Родители се жалваха, че децата им са газили в локви и кал за вход към ОУ „Христо Смирненски“

Добре изложеният проблем е на половина решен проблем. - Дороти Бранд

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата Корсари
Салата Корсари

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини