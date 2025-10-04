От х:

Огромен интерес към втория фестивал „Здравей, Здраве!" в Хасково

    С изпълнение на паневритмия и концерт започна фестивалът „Здравей, Здраве!" в Хасково. Форумът популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти, народни лечители. Той се провежда днес и утре, 4 и 5 октомври, в РИМ-Хасково.

    „Здравей, Здраве!" се провежда за втори път в Хасково и интересът към него е много голям. „Тази година ще има специален акцент към младите хора към фитнеса, тренировките, здравословното хранене“, каза организаторът Пламена Колева. 

    На специални щандове ще бъдат изложени биохрани, хранителни добавки за здравословно хранене. Във форума участват лични лекари, здравни консултанти, треньори и психотерапевти.

    В програмата са включени лекции и практики за здрав дух и тяло, работилници и творчески ателиета, срещи с вдъхновяващи лектори и терапевти, музика, танци и приятелска атмосфера. 

    Организаторите очакват фестивалът, както и миналата година, да се превърне в истински празник на здравето, радостта и осъзнатия избор за по-добър живот.

    Още за събитието ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

