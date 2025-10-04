От х:

81,3 литра дъжд на кв м се изляха в Хасково, най-силно валя в Царева поляна

    В област Хасково за последните две денонощия най-много дъжд е паднал в село Царева поляна, община Стамболово - 106,7 литра на квадратен метър, съобщи БТА, като цитира данни от хидрометереологичната обсерватория в Хасково.

    В областния център стойността е 81,3 литра на квадратен метър, а във втория по големина град в региона Димитровград - 63 литра на квадратен метър. Според сайта ClimateData месечната норма на валежите за месец октомври е малко под 60 литра на квадратен метър.

    Вчера сутринта също най-голямото паднало количество дъжд бе измерено в Царева поляна - 92 литра на квадратен метър.

    Няма регистрирани сериозни щети и инциденти, свързани с валежната обстановка, казаха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Огнеборците са отработили пет-шест сигнала за паднали дървета, отводнени са били къща в Хасково и приземните етажи на две училища в Харманли.

    Източник: БТА

