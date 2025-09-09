Частично обачно, със слънчев следобед

Времето днес над Хасковска област ще бъде предимно облачно. В ранния следобед се очаква повече слънце, отколкото облаци до края на деня. Температурите ще бъдат между 14 и 30 градуса.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°. В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево.

Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.