15 социалисти почетоха 9 септември в Хасково

    15 социалисти, начело с общинския лидер Богдан Кирилов, почетоха 9 септември в Хасково, една от най-черните и разделяща българското общество дати в най-новата ни история. Те поднесоха цветя пред Братската могила в парк „Ямача“. 

    През 1944 година, в първите дни от окупацията на България от Съветската армия, е извършен преврат, с който започва 45-годишното управление на Българската комунистическа партия. В годините на социализма това беше най-големият празник в някогашната Народна Република България, а БСП и други леви формации го празнуват традиционно и сега.

