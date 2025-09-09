15 социалисти почетоха 9 септември в Хасково

15 социалисти, начело с общинския лидер Богдан Кирилов, почетоха 9 септември в Хасково, една от най-черните и разделяща българското общество дати в най-новата ни история. Те поднесоха цветя пред Братската могила в парк „Ямача“.

През 1944 година, в първите дни от окупацията на България от Съветската армия, е извършен преврат, с който започва 45-годишното управление на Българската комунистическа партия. В годините на социализма това беше най-големият празник в някогашната Народна Република България, а БСП и други леви формации го празнуват традиционно и сега.