Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково

Първият специализиран магазин за мотоциклети и мотоаксесоари в Хасково „Alfa Moto“ беше официално открит на 8 септември – Ден на Хасково и Рождество на Пресвета Богородица. Водосвет за здраве и успех на бизнеса отслужи отец Никола.

Десетки рокери от Хасково дойдоха на откриването на магазина, който е сбъдната мечта за всеки от тях. Освен мотоциклети в магазина могат да се закупят всички аксесоари и индивидуални защитни средства – каски, якета, ръкавици, ботуши, различни видове протектори.

Мениджъри и съсобственици на магазина са Тихомир Ванчев и Десислав Вълканов.

„Alfa Moto“ предлага и сервизни услуги за мотоциклети като смяна на масла и филтри, подмяна на накладки, пастиране, поправка на счупени части, тапициране на седелки и др.

„Alfa Moto“ се намира на бул. „Стефан Стамболов“ 8, до сградата на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“. Работното време е от 9 до 12 часа и от 14 до 19 часа.

Клиентите могат да получат допълнителна информация на тел. 088 777 1269.