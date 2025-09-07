Читалище "Заря" озарено от музиката на Георги Илиев

С невероятен концерт провел се в читалище „Заря“ тази вечер продължи празничната програма на Хасково.

Спектакълът „С музиката на Георги Андреев“ напълни голямата зала в реновираната културна институция.

Меломаните се насладиха на уникален спектакъл обединяващ класическата музика с традиционните ритми и фолклорни стилове.

Роденият в Хасково композитор и диригент Георги Андреев бе акомпаниран на сцената от квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково.

Музикалните виртуози обраха заслужено овациите на хасковската публика.