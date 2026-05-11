Ревю на носии и кулинарна изненада в богата програма на „Китна Тракия пее и танцува“

Ревю на носии от различните региони на България и кулинарна изненада са част от съпътстващите събития в богата тридневна програма на юбилейното шестдесето издание на Националния събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“.

Фолклорният празник тази година ще бъде в дните между 15 и 17 май и се очаква да донесе много настроение и незабравими емоции на жителите и гостите на Хасково. В петък от 18 часа съборът ще за почне с концерт на дуета Бисера и Лидия. На 16 май, в събота, започва конкурсната програма. В 12:00 часа ще бъде официалното откриване на събора с концерт на оркестър „Колорит“. Веднага след това ще бъдат представени българските народни носии.

След 13:30 часа конкурсната програма ще продължи, а финалът на съботния ден ще бъде концертът на народната певица Бинка Добрева.

Третият ден на Националния събор ще започне с концерт на оркестър „Славяни“ от 13:00 часа. В 15:00 часа на гостите ще бъде поднесена кулинарна изненада от финалиста в „Хелс кичън“ Шеф Ивайло Иванов. В кулинарно-музикалното шоу ще се изяви и народната певица Ана-Мария.

Закриването на фолклорния празник в неделя ще бъде от 18.00 часа с концерт на Танцов ансамбъл „Южняци“ и Народният оркестър на Община Хасково.

Още по темата от заместник кмета на Община Хасково Мария Вълчева във видеото към текста