10 °C

Облачно през целия ден, валежи не се очакват

Облачно ще бъде времето през целия ден над Хасковска област. Ще духа слаб вятър, а температурите ще бъдат межд 8 и 12 градуса.

В петък и събота над страната ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в западната половина от страната.

Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток и температурите ще се повишат, повече дневните.

Източник: Haskovo.NET

Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
преди 11 часа
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
преди 15 часа
ПД „Социалдемократи“: Искаме буферен фонд, който да компенсира най-бедните след въвеждането на еврото
преди 15 часа
Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк
преди 17 часа
Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково
преди 18 часа
Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
преди 19 часа

