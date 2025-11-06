Облачно през целия ден, валежи не се очакват

Облачно ще бъде времето през целия ден над Хасковска област. Ще духа слаб вятър, а температурите ще бъдат межд 8 и 12 градуса.

В петък и събота над страната ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в западната половина от страната.

Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток и температурите ще се повишат, повече дневните.