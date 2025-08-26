От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Над 100 младежи от Европа с концерт за Деня на Хасково

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ в Хасково ще оживеят с „Богатството на Европа“ на 4 септември 2025 г. от 19:00 часа, съобщиха от общинската администрация. На концерта на приятелството ще бъдат представени характерни пъстри танци, песни и весели игри от гостуващите над 100 младежи от Гърция, Унгария, Турция и други европейски държави.

    Концертът „Богатството на Европа“ е само една от проявите, посветени на Деня на Хасково – 8 септември, и се осъществява в рамките на проект „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV. Инициативата на Община Хасково е финансирана от Европейската комисия и за поредна година предизвиква талантливи млади хора от редица европейски побратимени градове да гостуват на Хасково и да покажат единство, знания и традиции.

    Гостите ще участват в семинари и дискусии по актуални теми от дневен ред на Европейския съюз. Всички млади хора от Хасково и региона са поканени на срещите на приятелството, които предвиждат:

    3 септември (сряда)

    15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/

    4 септември (четвъртък)

    16:00 Дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ /зала „Хасково“/

    19:00 Празничен концерт „Богатството на Европа“ с участието на гости от Гърция, Унгария, Турция и др. /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

    20:00 Пиано бар под звездите /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

    5 септември  (петък)

    10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“ /къща музей „Паскалевата къща“/

    14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“ /зала „Хасково“/

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Детска работилница по грънчарство зарадва малки и големи
    Детска работилница по грънчарство зарадва малки и големи
    преди 1 час
    Катастрофа ограничи движението на магистрала „Марица“
    Катастрофа ограничи движението на магистрала „Марица“
    преди 1 час
    Откриха злато и сребро за над 300 000 лв. в кола и автобус
    Откриха злато и сребро за над 300 000 лв. в кола и автобус
    преди 2 часа
    Хасковски села са без вода заради авария и ремонти
    Хасковски села са без вода заради авария и ремонти
    преди 3 часа
    Нов абонамент от три месеца за 225 лева предвиждат промените в „Синята зона“ на Хасково
    Нов абонамент от три месеца за 225 лева предвиждат промените в „Синята зона“ на Хасково
    преди 3 часа
    Мъж почина след прегазване от товарен автомобил, докато го ремонтира
    Мъж почина след прегазване от товарен автомобил, докато го ремонтира
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - Christmas Time

    Случаен виц

    Детска работилница по грънчарство зарадва малки и големи

    Мечтателите винаги биват наричани луди, но те правят неща, които всички други смятат за невъзможни.- Спайк Лий

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шпикован телешки дроб
    Шпикован телешки дроб

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини