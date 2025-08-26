Детска работилница по грънчарство зарадва малки и големи

Щастливи детски усмивки и удоволствие от работата с пластична глина се усети в първия ден от празничната програма, посветена на 56-тата годишнина от обявяването на Любимец за град.

Фоайето на читалище „Братолюбие-1884“ се оказа тясно да събере всички деца, които искаха да се потопят в магията на мекия естествен материал. Повече от 4 часа те се забавляваха, като рисуваха върху керамични фигурки и собственоръчно изработваха сувенири.

Професионален грънчар ги напътстваше в занаята и им показваше как могат от парче глина да направят съд, украшение или фигурка по избор със собствените си ръце.

„Беше вълнуващо да усетя как от топка глина се ражда предмет от моите ръце. Това за мен е ново изживяване, което ми даде спокойствие, а чакането си струваше. Много съм щастлив!“. Това са само част от споделените емоции на децата, след като приключиха с майсторенето.

От Грънчарско ателие – Панагюрище с любов и спокойствие обясняваха на всяко дете поотделно как да творят с ръце и как да дадат физическо измерение на своето въображение.