Над 800 000 лева дължат некоректни абонати на ВиК Хасково

Над 800 000 лева дължат неизрядните клиенти на ВиК Хасково, а заведените срещу тях дела са повече от 150 в цялата област, съобщиха от водното дружество. 

5 длъжници са с прекъснато водоподаване заради неплатени сметки. Всички са от Симеоновград, живеят в еднофамилни къщи, съобщиха от ВиК. Общо дължат около 5000 лева, най-малката сметка е 454 лева, най-високата е 1270 лева. Прекъсването е извършено с багер от сградното отклонение.

За да им бъде възстановено захранването, те трябва да платят дължимите суми и таксата за повторно включване. Прекъсването на абонати с неплатени сметки е част от усилията на ВиК Хасково за събиране на суми по начислени сметки.

Източник: Haskovo.NET

    Аз
    Азз
    5 0
    10:13, 13 авг 2025
    Вдигнете още малко цената, ние плащащите ще покрием на бразилците водата! 😡
    Отговор
