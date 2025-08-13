Над 800 000 лева дължат некоректни абонати на ВиК Хасково

Над 800 000 лева дължат неизрядните клиенти на ВиК Хасково, а заведените срещу тях дела са повече от 150 в цялата област, съобщиха от водното дружество.

5 длъжници са с прекъснато водоподаване заради неплатени сметки. Всички са от Симеоновград, живеят в еднофамилни къщи, съобщиха от ВиК. Общо дължат около 5000 лева, най-малката сметка е 454 лева, най-високата е 1270 лева. Прекъсването е извършено с багер от сградното отклонение.

За да им бъде възстановено захранването, те трябва да платят дължимите суми и таксата за повторно включване. Прекъсването на абонати с неплатени сметки е част от усилията на ВиК Хасково за събиране на суми по начислени сметки.