Мъж глътна 4 грама пико пред полицаи и го откараха за промивка на стомаха

Мъж глътна топче с дрога, за да избегне полицейска проверка, съобщиха от полицията. Вчера в 14 часа в Симеоновград, полицаи пристъпили към проверка на улица „Ген. Заимов“. При вида им, 35-годишният жител на Гълъбово е глътнал полиетиленово топче. Признал, че то съдържа 4 грама пико. Служителите са го транспортирали до ЦСМП-Харманли за промивка на стомаха.

В РУ Димитровград е бил доведен 31-годишен, който отказал да бъде тестван за дрога при проверка с леката му кола „Мерцедес“. В него са открити 10 семена канабис и суха зелена листна маса с тегло 1,5 грама. От жилището му на улица „Анри Брарбюс“ са иззети още 2 грама бяло и грам кристално вещество, реагиращи при полеви наркотест на метадон. Заведено е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

