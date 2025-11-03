Облачно през целия ден, не се очакват валежи

Облачно ще бъде времето над Хасковска област през целия ден. Вероятността от валежи е минимална. Градусите днес ще бъдат между 7 и 18. В сутрешните часове край реките и големите водоеми е възможно да има мъгли.

През следващите дни над страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, във вторник на много места из цялата страна, а в сряда главно в източната половина от страната. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България – умерен, в сряда ще отслабне и ще се ориентира от север.

Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 10° и 15°, а минималните ще се задържат без съществена промяна.