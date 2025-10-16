От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Три деца и мъж са задържани за кражби козметика и пари в Хасково

Три деца и мъж са задържани за кражби в Хасково, съобщиха от полицията.

Момче на 11 г. и момичета на 15 г. и 13 г. са признали пред полицаите, че са извършили кражба на козметични продукти от хипермаркет в града. Те напъхали в якетата си с козметика за около 460 лева, която след залавянето си предали с протокол на служителите.

В ареста на управлението е задържан и мъж на 37 г., откраднал от дамската чанта на своя съгражданка сумата от 180 лева. Мъжът също направил признания за стореното пред полицаите.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
преди 14 минути
Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
преди 47 минути
Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
преди 3 часа
Стотици деца се вдъхновиха от героите на популярно реалити в спортен празник в парк „Кенана“
Стотици деца се вдъхновиха от героите на популярно реалити в спортен празник в парк „Кенана“
преди 19 часа
Служител на „Пътна полиция“ и хасковлийка са с обвинения за подкуп
Служител на „Пътна полиция“ и хасковлийка са с обвинения за подкуп
преди 21 часа
Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 40 FINGERS - Nothing Else Matters

Случаен виц

Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач

Миротворецът храни крокодила с надеждата, че крокодилът ще го изяде последен. - Уинстън Чърчил

Последни обяви

Случайна рецепта

Вълча салата
Вълча салата

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини