Катастрофа с 3 коли затрудни движението край Бизнес центъра в Хасково

    Верижка катастрофа затрудни движението по булевард „България“ в Хасково тази сутрин. Инцидентът стана малко преди 8 часа в платното край Бизнес центъра.

    Ударът е между три автомобила, които са пътували един зад друг в посока центъра на града. Отпред е бил „Фолксваген“, чийто водач вероятно е спрял и в него се е блъснала служебна кола на „ЕР Юг“, в която се е забил лек автомобил „Пежо“.

    При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети. На мястото на катастрофата дойдоха пътни полицаи за изясняване на случая и регулиране на движението.

    Източник: Haskovo.NET

