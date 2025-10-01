Катастрофа с 3 коли затрудни движението край Бизнес центъра в Хасково

Верижка катастрофа затрудни движението по булевард „България“ в Хасково тази сутрин. Инцидентът стана малко преди 8 часа в платното край Бизнес центъра.

Ударът е между три автомобила, които са пътували един зад друг в посока центъра на града. Отпред е бил „Фолксваген“, чийто водач вероятно е спрял и в него се е блъснала служебна кола на „ЕР Юг“, в която се е забил лек автомобил „Пежо“.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети. На мястото на катастрофата дойдоха пътни полицаи за изясняване на случая и регулиране на движението.