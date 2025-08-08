Ирен Саръбоюкова не преодоля квалификациите на европейското първенството

Ирен Саръбоюкова не успя да се класира за финала в скока на височина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години във Финландия. Състезателката на „Хеброс“ (Харманли) не преодоля квалификациите. Тя бе далеч от най-силните си резултати и остана само с 1.69 м. На 1.73 м. Ирен направи три фала. Най-добрият й резултат за сезона е 1.80 м., а личният й рекорд е 1.85 м.

За разлика от Ирен, Натали Костова се класира на финал в сектора. Варненката успя да преодолее височината от 1.77 м. Така с осмото си място тя намери място на финала в Тампере.