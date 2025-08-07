От х:

Над 3500 пожара са горели в България през юли

Над 3500 пожара са горели в България през юли, което е около 500 пожара повече спрамо същия месец миналата година, съобщи на брифинг край фронта на пожара край село Йерусалимово директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.

Той следи на място борбата с огнената стихия в Сакар, където е най-големият пожар в страната в момента. Огънят вече е погълнал над 30 000 декара.

Силният вятър е довел до активизиране на пожара край Йерусалимово и в момента там е са съсредеточени основната част от противопожарни екипи и доброволци.

„Хората рподължават да не спазват предписанията и да предизвикват пожари. Почти всички пожари възникват в ранния следобяд, когато е най-критичната част от деня, заради комбинация от високи температури и вятър“, каза още Александър Джартов.

Източник: Haskovo.NET

