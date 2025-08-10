1 млн. евро превръща застава в Мезек в изложбен център

Бивша гранична застава край свиленградското село Мезек ще се превърне в изложбен център.Начинанието ще се финансира по трансграничен проект на обща стойност почти 1 милион евро.

След цялостното реновиране на сградата ще се представят и популяризират местни продикти, ще се организират тематични събития с акцент върху развитие на туристическите услуги и практическо обучение на бизнеса чрез семинари и работилници за организации, както и културни събития като художествени и фотографски изложби и конкурси.

Новият проект предвижда "Заедно за Свиленград" да организира две събития. „Виното на Тракия“ ще популяризира местни вина и продукти. Ще включва презентации и дискусии на тема винопроизводство, като насърчава трансграничния обмен на опит в сектора. Второто планирано събитие е семинар на тема "Дигитални пазари, дигитален маркетинг и брандиране за бизнеса" и ще подпомогне местния бизнес да промотира и продава своите продукти в онлайн пространството.

Амбициозната инициатива е в партньорство с Търговско-промишлена камара на Люлебургаз и Агенция за развитие на Тракия със седалище в Текирдаг в Турция. 837 299 евро са средства от Европейския съюз, а 147 759 евро - национално финансиране. Предвидените пари за Сдружение "Заедно за Свиленград" са 417 454 евро.