През март са отпуснати над 10 000 помощи за отглеждане на деца на общо стойност над 835 хил. евро

През март 2026 г. в Хасковска област са отпуснати различни видове социални помощи за подкрепа на семействата с деца, като общият им размер надхвърля 835 хил. евро.

Най-значителен дял заемат месечните помощи за отглеждане на деца. През отчетния месец те са 10 232 на брой, на обща стойност 425 907,12 евро. От тях 9 595 са в пълен размер (405 541,35 евро), 557 са в размер на 80% (18 197,45 евро), а 80 помощи са предоставени на непълнолетни майки (2 168,32 евро).

Съществен ресурс е насочен и към подкрепа на деца с увреждания. Помощи са получили 1 057 семейства за общо 1 097 деца, като изплатената сума възлиза на 354 335,35 евро. Допълнително, 76 месечни помощи са отпуснати за 91 деца без право на наследствена пенсия от починал родител, на стойност 7 593,30 евро.

По отношение на еднократните помощи, през март са предоставени 35 помощи при бременност на обща стойност 4 026,04 евро и 126 помощи при раждане на дете за 41 300,43 евро. Отпусната е и една помощ при осиновяване в размер на 191,74 евро, както и две помощи за отглеждане на близнаци на обща стойност 2 454,20 евро.

През разглеждания период не са отпускани еднократни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година от майка или осиновителка, която е студентка.