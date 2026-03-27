Мрежа от еднопосочни участъци в центъра и нови кръгови ще облекчават трафика в Хасково

Общинският съвет на Хасково официално прие новата стратегия за организация на движението и управление на мобилността в града. Планът предвижда промени в централната зона и ключови квартали с цел отпушване на трафика, по-ефективно паркиране и повишаване на безопасността на пешеходци и шофьори. Стратегическият документ за развитие обхваща следващите 5 години.

Сред основните мерки са еднопосочни участъци по тесните улици в центъра, включително ул. „Добруджа“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „Георги Кирков“, които ще съставляват компактна мрежа за по-добро разпределение на трафика. Предвидено е и преструктуриране на критичните възли и изграждане на кръгови кръстовища на бул. „Васил Левски“ и бул. „Съединение“.

Съветниците одобриха плана без нито един глас против: 34 съветници гласуваха „За“, 4 се въздържаха, никой не гласува „Против“.

Според общинската администрация, новата организация на движението ще бъде въведена поетапно в следващите 5 години, като някои от промените ще се осъществят още до края на 2026 година.