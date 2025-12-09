От х:

Календар

В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение

    Модерен апарат за ранно откриване на нарушения в детското зрение получиха в Очното отделение на МБАЛ Хасково. Апаратът се нарича детски авторефрактометър и открива деформацията известна като „мързеливо око“. Това означава нарушено зрение с различни диоптри. Ако не се открие в ранна детска възраст, това може да доведе до значителни проблеми в бъдеще. Апаратът също открива късогледство, далекогледство и астигматизъм. Използва сканиране с инфрачервена светлина, която е напълно безвредна за очите. Самият скенер е във формата на усмихнато лице. Сканира отлично от разстояние 1 метър.

     „Това е много удобно и ефективно при малките пациенти, които често се плашат и дърпат при изследвания с апаратура, която изисква доближаване до очите им“, обясни д-р Гергана Згурева, завеждащ „Очно отделение“ в МБАЛ Хасково.

    Апаратът се предоставя безвъзмездно от фирмата доставчик по инициативата „Българската Коледа“. Освен МБАЛ Хасково такива апарати тази година получават още УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора и многопрофилните болници във Видин и Русе. Стойността на един такъв апарат е около 20 000 лева.

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Па
      ПАЦИЕНТ
      10 0
      16:24, 9 дек 2025
      МБАЛ Хасково нямаше ли 20 000 лв. за да закупи по-рано този апарат!
      Няма и една заплата на директора на болницата.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате.
    Вход

