В МБАЛ Хасково получиха модерен апарат за откриване на нарушения в детското зрение

Модерен апарат за ранно откриване на нарушения в детското зрение получиха в Очното отделение на МБАЛ Хасково. Апаратът се нарича детски авторефрактометър и открива деформацията известна като „мързеливо око“. Това означава нарушено зрение с различни диоптри. Ако не се открие в ранна детска възраст, това може да доведе до значителни проблеми в бъдеще. Апаратът също открива късогледство, далекогледство и астигматизъм. Използва сканиране с инфрачервена светлина, която е напълно безвредна за очите. Самият скенер е във формата на усмихнато лице. Сканира отлично от разстояние 1 метър.

„Това е много удобно и ефективно при малките пациенти, които често се плашат и дърпат при изследвания с апаратура, която изисква доближаване до очите им“, обясни д-р Гергана Згурева, завеждащ „Очно отделение“ в МБАЛ Хасково.

Апаратът се предоставя безвъзмездно от фирмата доставчик по инициативата „Българската Коледа“. Освен МБАЛ Хасково такива апарати тази година получават още УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора и многопрофилните болници във Видин и Русе. Стойността на един такъв апарат е около 20 000 лева.

Още по темата във видеото към статията