Хасково се ще се наслади на уникално грузинско многогласие на 23 октомври

Спектакълът, който ще представи пред българската публика държавният ансамбъл на Грузия  „Мхедрули“ се нарича „Духът на Грузия“. Той разказва за страната, за историята, легендите, любовта към Бог, към Жената, към Майката. Зрителите ще бъдат запленени от майсторството, темперамента и страстта на танцьори, певци и музиканти, както и от зашеметяващите костюми, фантастичното осветление и звук, убедени са организаторите.

Хасковската публика ще може да се наслади на уникалното грузинско многогласие на 23 октомври. Спектакълът е от 19.00 часа в спартна зала „Дружба“.

Държавен ансамбъл за песни и танци  „Мхедрули“ е един от най-атрактивните и най-майсторски ансамбли в Грузия. Името му на грузински означава „Воин на кон“. На него е посветен и знаковият танц на Ансамбъла, изпълнен с много темперамент, уникална техника и майсторство, който ще видим на сцената!

„Мхедрули“ е и наименованието на една от най-древните писмености в света, която се използва до ден днешен в Грузия! Тя е призната от ЮНЕСКО за част от Световното културно наследство, наред с многогласовото грузинско пеене, което ще ни остави без дъх на концертите на ансамбъла.

Грузинският ансамбъл за песни и танци „Мхедрули“ е основан през 2002 г., а от 2011 г. е със статут на Държавен ансамбъл. Има високо признание в страни като Турция, Италия, Гърция, Чехия, Австрия, Франция, Германия, Украйна, а в Китай пожъна бурен успех с турне от 31 концерта в препълнени зали!

Организатори на турнето на грузинския държавен ансамбъл в България са „Топ Старс Ивентс“ и Сдружение „Приятели на Фолклора“.

Ето и пълният график на концертите:

📌 22 октомври | ПЛОВДИВ, Зала „Сила“, 19:00

📌 23 октомври | ХАСКОВО, СК „Дружба“, 19:00

📌 24 октомври | БУРГАС, „Арена Бургас“, 19:00

📌 26 октомври | ВАРНА, ДКС, 19:00

📌 27 октомври | РУСЕ, „Арена Русе“, 19:00

📌 28 октомври | ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДКС, 19:00

📌 29 октомври | ГАБРОВО, Зала „Орловец“, 19:00

📌 30 октомври | ПАЗАРДЖИК, СЗ „Васил Левски“, 19:00 📌 31 октомври | СОФИЯ, НДК, Зала 1, 20:00

Източник: Haskovo.NET

