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Слънчево и топло, градусите в региона ще бъдат до 31

Слънчево и топло ще бъде времето над Хасковска област в първия ден от новата седмица. Градусите ще бъдат между 18 и 31, като най-топло се очаква да бъде около 17 часа.

Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите за кратко слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има и градушки.

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне.

Източник: Haskovo.NET

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