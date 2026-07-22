Двама са задържани за наркотици в Хасково и Димитровград

Двама души са задържани през последното денонощие за държане на наркотични вещества, съобщиха от полицията.

В Димитровград 38-годишна жена е проверена на ул. „Цар Симеон“, като в ръката ѝ е открит плик с 0,5 грама бяло кристално вещество, реагирало на метамфетамин при полеви наркотест. Жената е задържана за срок до 24 часа.

В Хасково 19-годишен младеж е спрян за проверка около 22:00 часа на бул. „Освобождение“, докато управлявал лек автомобил „Мазда“. Той признал пред полицаите, че държи около 20 грама марихуана, която доброволно предал с протокол. По случая е образувано бързо производство, а младежът е задържан за срок до 24 часа.