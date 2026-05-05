Промяна в ръководството на борещия се за оцеляване „Димитровград“

ФК „Димитровград 1947“ вече има нов председател на Управителния съвет. Това съобщиха на официалния си сайт от футболния клуб. На поста застава Красимир Кирков. Решението е било взето по време на изборно събрание.

„Изборът му бележи нов етап в развитието на ФК Димитровград 1947, с надежда за стабилност, развитие и силни резултати както на терена, така и извън него. Пожелаваме успех на новото ръководство и вярваме, че с общи усилия клубът ще продължи да се развива и да радва своите привърженици!“, пишат на сайта си от клуба.