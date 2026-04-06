Искат финансиране от правителството за още 6 войнишки паметници в региона

    Нови шест войнишки паметници ще бъдат включени в списъка за финансиране на поддръжката им от правителството. Това стана ясно днес на заседание на Областната комисия за военни паметници на територията на област Хасково. Това са:

     – Паметна плоча на мл. лейтенант Петър Ивайлов Петров, загинал по време на изпълнение на служебните си задължения като наборен военнослужещ, община Любимец;

    -Паметник, посветен на първия боен полет на българската военна авиация – 1912 г., в кв. „Гебран“ на гр. Свиленград;

    -Паметна плоча, посветена на загиналите във Втората световна война в с. Малево, община Хасково;

    -Паметник на загиналите в Първата световна война в с. Конуш, община Хасково;

    -Паметна плоча на загиналите във Втората световна война в с. Конуш, община Хасково;

    -Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г. в с. Нова надежда, община Хасково.

    Комисията единодушно взе решение предложените обекти да бъдат вписани в областния регистър „Военни паметници“. 

    Комисията одобри постъпилите предложения от общините и след проведено гласуване определи следния ред на приоритет за финансиране със средства от централния бюджет за 2026: 

    -Паметник на загиналите на връх „Шейновец“ в Балканската война 1912–1913 г., в
    землището на с. Вълче поле, община Любимец;

    -Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г. и Втората световна война 1941–1945 г. в с. Царева поляна, община Стамболово;

    -Паметник на загиналите във войните 1912–1945 г. в гр. Свиленград;

    Комисията одобри поставяне на паметна плоча в Ивайловград, посветена на военно формирование 18 970, дислоцирано в града в периода 1954 – 1997 г. Предложението е на Община Ивайловград. 

    След обсъждане комисията одобри предложението, като същото следва да бъде изпратено за съгласуване до Министъра на отбраната.

    Източник: Haskovo.NET

    Всичко е в ръцете на човека и всичко му се изплъзва изпод носа единствено само от страх. - Фьодор Достоевски

