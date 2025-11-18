От х:

Индустриалци: До 10 години светът няма да е същият заради квантовите компютри, бизнесът и образованието също

    До 10 години светът няма да е същият заради квантовите компютри, десетки професии ще изчезнат, а бизнесът и образованието ще трябва да се подготвят за тази нова реалност. Това съобщи в дискусия, посветена на възмоностите за сътрудничеството между фирмите и образователните институции Виолин Ненов,председател на Българската браншова камара „Машиностроене“ (ББКМ). Според него, квантовите компютри са милиарди пъти по-мощни от съвременните суперкомпютри. И даде сръвнение, че е ако на един съвременен суперкомпютър му се наложи да реши свръхсложна задача за 13,5 милиарда години, колкото е приблизителното време на съществуване на Вселената, но на един квантов компютър това ще отнеме около един час. 

    „Квантовите компютри ще променят и начина на водене на войни, сегашните физически конфликти между отделни страни ще приключват за секунди, ако едната разполога с квантов компютър. Уязвими от квантовите компютри ще бъдат всички отбранителни, енергийни, комуникационни, транспортни и банкови системи в сегашния им вид. За това страните, които инвестират в развитието на квантовите технологии ще могат много бързо да напреднат и наваксат десетилетия прогрес. В България се работи по квантовите технологии, но за да бъдем адекватни и конкурентоспособни ще са нужни огромен брой подготвени специалисти. Което ще бъде сериозно предизвикателство за българското образование“, каза още Виолин Ненов.

    Домакин на форума „Бизнес и образование в технологичните индустрии - перспективи и предизвикателства в регион Хасково“ е Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП). В нея участват Българската асоциация на електротехниката и електрониката БАСЕЛ, Българо-швейцарската търговска камера, Италианската търговска камара в България, Националното сдружение на българските спедитори, вече споменатата ББКМ, Центърът за компететност КВАЗАР при института по роботока към БАН, представители на бизнеса и професионалните гимназии от региона. Държавата беше представена от зам.-областният управител Богдан Кирилов, а модератор на форума беше председателят на ХТПП Янчо Янев. В дискусията осебен акцинт ще бъде Дуалното обучение и връзката между образователните институции и необходимостта на бизнеса от съответните кадри.

    В рамките на днешния ден, след приключване на дискусията участниците в срещата ще имат възможност да посетят фабриката на местния производител на промишлени системи и технологични линии „ПИМ ООД“.

    Източник: Haskovo.NET

