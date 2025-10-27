Автобус с 14 пътници надвисна над дере след катастрофа с тир в Хасковска област

Автобус, превозващ 14 работници на Мини „Марица Изток“ надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград – Харманли. Катастрофата стана малко след 17 часа днес на завой преди изхода за магистрала „Марица“ в Хасковска област.

Автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включва камионът. Автобусът го застига и с предната лява част закача дясната част на полуремаркето на тира, след което, за да избегне по-сериозен удар, водачът на автобуса навива рязко волана и возилото излиза от пътя и спира надвиснало над дере.

Всички 14 пътници са извадени невредими от автобуса, съобщиха от Пътна полиция. Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото и е откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение. Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.