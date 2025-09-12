Облачно през целия ден, възможни са кратки валежи следобед

Облачно, с кратки проблясъци на слънце, ще бъде времето в петък над Хасковска област. В следобедните часове са възможни кратки превалявания от дъжд. Температурите ще бъдат в диапазона между 19 и 27 градуса.

През почивните дни в България максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд.

В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт. Вечерта и през нощта срещу понеделник в Западна България ще има валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад.