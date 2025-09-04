От х:

Двама са с опасност за живота след катастрофата край Константиново, водачът на „Опела“ е без книжка

    Двама от четиримата пострадали са в тежко състояние след вчерашната катастрофа край Константиново, при която загинаха четирима души, съобщиха от МВР-Хасково.

    Припомняме, че челният удар между „Опел“ и „Мерцедес“ стана на прав участък от пътя между Хасково и Симеоновград. Инцидентът възникна на 3 септември, малко след 13 часа. При зверския сблъсък загинаха трима мъже и жена. Пострадали са четирима души, двама от които са с опасност за живота.

    „Мерцедесът“ е бил шофиран от 61-годишен жител на радневското село Любеново, а „Опелът“ – от неправоспособен мъж на 32 години от Симеоновград.

    Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи. Подробности за инцидента ще бъдат оповестени днес от окръжния прокурор на брифинг в ОДМВР Хасково следобед.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    преди 19 минути
    Никола Манолов от ПМГ-Хасково се окичи с бронзов медал от Европейската младежка олимпиада по информатика
    Никола Манолов от ПМГ-Хасково се окичи с бронзов медал от Европейската младежка олимпиада по информатика
    преди 49 минути
    Млади футболисти от три области участват в детски футболен турнир в Хасково
    Млади футболисти от три области участват в детски футболен турнир в Хасково
    преди 56 минути
    Празничните дни продължават с концерт, детски футболен турнир и пиано бар под звездите
    Празничните дни продължават с концерт, детски футболен турнир и пиано бар под звездите
    преди 1 час
    Балканска вечер в Хасково с Ивана и Бенд
    Балканска вечер в Хасково с Ивана и Бенд
    преди 1 час
    Предимно облачно и по-хладно в четвъртък
    Предимно облачно и по-хладно в четвъртък
    преди 3 часа

    Последни новини