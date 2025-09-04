Двама са с опасност за живота след катастрофата край Константиново, водачът на „Опела“ е без книжка

Двама от четиримата пострадали са в тежко състояние след вчерашната катастрофа край Константиново, при която загинаха четирима души, съобщиха от МВР-Хасково.

Припомняме, че челният удар между „Опел“ и „Мерцедес“ стана на прав участък от пътя между Хасково и Симеоновград. Инцидентът възникна на 3 септември, малко след 13 часа. При зверския сблъсък загинаха трима мъже и жена. Пострадали са четирима души, двама от които са с опасност за живота.

„Мерцедесът“ е бил шофиран от 61-годишен жител на радневското село Любеново, а „Опелът“ – от неправоспособен мъж на 32 години от Симеоновград.

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи. Подробности за инцидента ще бъдат оповестени днес от окръжния прокурор на брифинг в ОДМВР Хасково следобед.