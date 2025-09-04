Сърбин е задържан за близо 200 кг марихуана в товарен автомобил

55-годишен сръбски гражданин е задържан за близо 200 кг марихуана в товарен автомобил на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха на съвместен брифинг в Хасково Иван Стоянов – окръжен прокурор, Емил Борисов – заместник-директор на ГД БОП – МВР, Атанас Куртов – началник на отдел ГД БОП за Южна България, Стефан Бакалов – началник на отдел „Борба с наркотрафика“ от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Агенция „Митници“ и Филип Николов – началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“.

Дрогата е открита при съвместна специализирана полицейска операция от служители на ГДБОП и Агенция „Митници“, проведена на 1 септември 2025 г на ГКПП „Капитан Андреево“. За излизане от България към Турция пристигнал товарен автомобил – влекач с прикачено полуремарке, управляван от сърбина. Автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка, като в специален тайник в полуремаркето са били намерени 173 найлонови пакета със 194,102 килограма марихуана на стойност 3 105 632 лева, уточни окръжният прокурор Иван Стоянов.

Зам.-директорът на ГД БОП – МВР Емил Борисов коментира, че в периода 30 август – 1 септември са проведени множество оперативни действия, чрез които е проследено ремарке, идващо от Румъния през Видин, чийто влекач е бил сменен в България и композицията се е отправила към Турция.

Товарният автомобил е проверен чрез сканиране, при което е открит тайник в ремаркето, уточни Стефан Бакалов.

Разследващите съобщиха, че водачът на товарната композиция е бил лаконичен, като признава вина, но не желае да дава обяснения.

Чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и е привлечен като обвиняем за опит за контрабанда на марихуаната. На 5 септември ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. При доказване на вина законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 до 200 000 лева.

Анета Кутелова