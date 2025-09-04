От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Сърбин е задържан за близо 200 кг марихуана в товарен автомобил

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    55-годишен сръбски гражданин е задържан за близо 200 кг марихуана в товарен автомобил на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха на съвместен брифинг в Хасково Иван Стоянов – окръжен прокурор, Емил Борисов – заместник-директор на ГД БОП – МВР, Атанас Куртов – началник на отдел ГД БОП за Южна България, Стефан Бакалов – началник на отдел „Борба с наркотрафика“ от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Агенция „Митници“ и Филип Николов – началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“.

    Дрогата е открита при съвместна специализирана полицейска операция от служители на ГДБОП и Агенция „Митници“, проведена на 1 септември 2025 г на ГКПП „Капитан Андреево“. За излизане от България към Турция пристигнал товарен автомобил – влекач с прикачено полуремарке, управляван от сърбина. Автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка, като в специален тайник в полуремаркето са били намерени 173 найлонови пакета със 194,102 килограма марихуана на стойност 3 105 632 лева, уточни окръжният прокурор Иван Стоянов.

    Зам.-директорът на ГД БОП – МВР Емил Борисов коментира, че в периода 30 август – 1 септември са проведени множество оперативни действия, чрез които е проследено ремарке, идващо от Румъния през Видин, чийто влекач е бил сменен в България и композицията се е отправила към Турция.

    Товарният автомобил е проверен чрез сканиране, при което е открит тайник в ремаркето, уточни Стефан Бакалов.

    Разследващите съобщиха, че водачът на товарната композиция е бил лаконичен, като признава вина, но не желае да дава обяснения.

    Чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и е привлечен като обвиняем за опит за контрабанда на марихуаната. На 5 септември ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. При доказване на вина законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 до 200 000 лева.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    преди 8 минути
    Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
    Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
    преди 1 час
    Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково
    Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково
    преди 2 часа
    Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
    Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
    преди 4 часа
    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
    преди 4 часа
    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

    Случаен виц

    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
    Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“

    "Хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са онези, които го правят. - Стив Джобс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Икономичен кекс с какао
    Икономичен кекс с какао

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини