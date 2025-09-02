Млади дарования превърнаха центъра на Хасково в пъстро ателие

Деца и младежи от три художествени школи превърнаха центъра на Хасково в истинско ателие на открито. Третият минипленер за подрастващи дарования се превърна в колоритен послеслов на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“.

В пленера участват деца от художествените школи „Дъга“, „Колорит“ и „Пастело“. Десетки жители и гости на Хасково имаха възможност да видят на живо как младите творци превръщат белите платна в изящни картини пред сградата на театъра в Хасково.

Националният пленер по живопис „Хасково - цветна палитра“ и третият минипленер са част от богатата с културни събития програма за Празника на Хасково - 8 септември.