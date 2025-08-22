„Тролейбусен транспорт“ ще продължи да контролира паркирането в Хасково, но вече по договор

Общината ще сключи договор с Тролейбусен транспорт за възлагане на контрол на организацията и реда за паркиране на пътни превозни средства в Хасково, решиха съветниците на днешното си заседание.

Досега общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ изпълняваше тези задължения на база разпоредбите в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Сключването на договора ще реши множество въпроси, касаещи правоотношенията между страните относно задълженията на дружеството, вменени с наредбата. Така ще се избегнат рисковете от прехвърляне на отговорността в случай на претенции от граждани относно незаконосъобразност на действия по контрол на паркирането, ще се уреди по безспорен начин правното основание на разходване на средствата за паркиране, които се получават от дружеството по силата на наредбата понастоящем.

Това са мотивите на кмета Станислав Дечев, който е вносител на предложението.

С договора се урежда и финансовият модел на правоотношението. Предвижда се приходите от дейността по принудително задържане с техническо средство тип „скоба“ и от принудително репатриране да остават изцяло за изпълнителя за покриване на свързаните с тези дейности разходи.

Всички останали приходи от зоните за платено паркиране – от SMS, талони и абонаменти ще се разпределят поравно – 50% за „Тролейбусен транспорт“ като възнаграждение за услугата и 50% като приход в бюджета на Община Хасково, който ще се използва за поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура.

След дебат съветниците приеха, че „Тролейбусен транспорт“ е публично дружество, 100 процента общинска собственост и може да изпълнява тези задължения.

„Приходите, които остават в дружеството ще се използват за поддръжка на „синята зона“, която изисква регулярни разходи за асфалтиране, маркировка, почистване и поддръжка“, обясни при дебатите зам.-кметът на Хасково Динко Тенев. При гласуването, 35 съветници бяха „за“, двама гласуваха „против“, а 4 се въздаржаха.