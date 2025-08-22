От х:

В Хасково представиха изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“

    Изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“ бе представена в зала „Марица“ в Областната администрация-Хасково.

    Експозицията е съвместен проект на Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Генералното консулство на България в Одрин, Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ – Хасково и Народно читалище „Тракия-2008“.

    В снимки и текст на десет пана се разказва за българското историческо, културно и духовно наследство в европейската част на Турция, както и за положените през годините усилия за неговото запазване и развитие.

    За изготвянето на изложбата от Генералното консулство на България в Одрин са предоставили архив, както и личен архив на генералния консул Радослава Кафеджийска, заснела през години мероприятия в Одрин и Истанбул, включително и основните паметници в южната ни съседка, съхранявани и до днес. Сред тях са фотографии на българските църкви в Одрин – „Свети Георги“ и „Св. св. Константин и Елена“, както и българското училище „Д-р Петър Берон“ в Одрин, някои непознати икони.

    Домакин на събитието бе заместник областният управител на Хасково Богдан Кирилов.

    „Оказва се, че най-ценното, което пазим е духът и българската история“, каза в словото си председателят на хасковското тракийско дружество Кирил Сарджев.

    Изложбата ще бъде показана и в други градове на страната. Тя вече е била представена в Ямбол и на историческата местност „Петрова нива“ в област Бургас.

    Източник: Haskovo.NET

