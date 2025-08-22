Търсят 10 войници за хасковското поделение

10 вакантни длъжности за войници са обявени за Военно формирование 52740 – Хасково, съобщиха на фейсбук страницата си от Министерството на отбраната.

Свободните позиции са за помощник-гранатометчик, 3 младши мерачи на картечница, автоматчик, шофьор-оператор, младши мерач и 3-ма младши шофьори.

За заемане на длъжностите се изисква средно образование. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография и декларации. Кандидатите трябва да нямат друго гражданство, освен българско, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

Мераклиите за военна служба трябва да преминат физически изпит за нормативи.

За мъжете са включени: комплексно силово упражнение, бягане на 100 м, крос 3000 м, повдигане на сандък 24 кг, повдигане на трупа от тилен лег, бягане на „Совалка“ 10х10 м, крос 1000 м, крос 5000 м, сгъване и разгъване на ръцете в опора, скок на дължина от място, плуване 100 м свободен стил, плуване 100 м бруст.

Жените трябва да преминат дисциплините: комплексно силово упражнение, бягане на 100 м, крос 1000 м, крос 3000 м, повдигане на трупа от тилен лег, бягане на „Совалка“ 10х10 м, скок дължина от място, сгъване и разгъване на ръцете в опора, плуване 100 м бруст, плуване 100 м свободен стил.

Срокът за подаване на документи е до 26.09.2025 г. Повече информация можете да получите тук.