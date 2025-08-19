От х:

Познайник на полицията е задъжан за кражба на алкохол

Познайник на полицията е задържан в Районно управление Димитровград за кражба, съобщиха от МВР-Хасково. Вчера в управлението се е явил управител на търговски обект на булевард „България“, който заявил, че от известно време от магазина изчезват стоки. След преглед на видеонаблюдението е установен мъж на 28 г., задигнал алкохол. Полицаите разпознали мъжа от димитровградското село Добрич, задържали го и той признал деянията си. Работата по случая продължава.

Полицаи от управлението в Тополовград задържаха мъж, държал дрога. Вчера сутринта криминалисти са извършили проверка на 38-годишен от града. В себе си държал електронна цигара тип „вейп“, съдържаща наркотично вещество. Мярката му на задържане е до 24 часа.

Видеа по темата

Пореден погром в Туристически комплекс „Габера" в Димитровград

40-минутна профилактика на тол камерите на АМ „Марица" във вторник
преди 26 минути
Предимно облачно и дъждовно във вторник
преди 1 час
Имуществени декларации: Кметът Дечев и съпругата му със 105 000 лева спестявания
преди 16 часа
Изследват замърсяването в района на жп катастрофата край с. Пясъчево
преди 19 часа
Зрелостниците имат седмица, за да платят здравната си вноска за юли
преди 19 часа
Топ съвети за отлична подготовка за идващата есен
преди 20 часа

