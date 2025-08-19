Познайник на полицията е задъжан за кражба на алкохол

Познайник на полицията е задържан в Районно управление Димитровград за кражба, съобщиха от МВР-Хасково. Вчера в управлението се е явил управител на търговски обект на булевард „България“, който заявил, че от известно време от магазина изчезват стоки. След преглед на видеонаблюдението е установен мъж на 28 г., задигнал алкохол. Полицаите разпознали мъжа от димитровградското село Добрич, задържали го и той признал деянията си. Работата по случая продължава.

Полицаи от управлението в Тополовград задържаха мъж, държал дрога. Вчера сутринта криминалисти са извършили проверка на 38-годишен от града. В себе си държал електронна цигара тип „вейп“, съдържаща наркотично вещество. Мярката му на задържане е до 24 часа.