Имуществени декларации: Кметът Дечев и съпругата му със 105 000 лева спестявания

Комисията за противодействие на корупцията публикува декларациите за наличните средства и имуществото на политици, кметове и хора на висши длъжности. В тях те обявяват придобитите имоти през 2024 г. и наличните си средства.

Кметът на община Хасково Станислав Дечев е декларирал 65 000 лева спестявания, а съпругата му Мариета – 40 000 лева спестявания. В банковата си сметка градоначалникът има 15 925 лева, като е посочил, че средствата са от заплата. Дечев е декларирал, че през миналата година е получил възнаграждения в размер на 56 731 лева по трудови договори.

При преглед на декларациите впечатление прави тази на кмета на община Маджарово Ерджан Юсуф. Той е декларирал налични средства в размер на 50 000 лева от родители и заплати, а съпругата му Шинай – 15 000 лева от родители и заплати. В банковата си сметка градоначалникът има 297 087 лева, а съпругата му – 87 480 лева, като е посочено, че средствата са от заплати и родители. Ерджан Юсуф има и банков кредит по договор в размер на 39 216 лева. Доходът му от заплата е 59 616 лева.

Впечатление прави и отчетът на кмета на община Свиленград Анастас Карчев и семейството му. Съпругата му Христина е придобила парцел в село Мезек, а в периода 2020 – 2024 г. е сключила договор за ползване за още 31 парцела в селата Дервишка могила и Капитан Андреево. Тя си е купила и лек автомобил „Ауди“ за 67 669 лева, както и земеделска техника – двуредова силажерка за 25 800 лева. Кметът Карчев е посочил, че доходите ми от заплата са 69 476 лева и е получил 124 138 лева от друга стопанска дейност. Съпругата му има кредит от 100 000 лева.