Телефонни измамници ожилиха жена с 4000 лева

Жена от Свиленград е въведена в телефонна измама, съобщиха от МВР. Снощи в 21 часа в управлението е получен сигнал от 66-годишна.

Тя заявила, че около 16 часа е получила обаждане от скрит номер. Мъж, представил се за служител на НСО й заявил, че ще бъде посетена от двама престъпници, които ще посетят банката й и ще изтеглят парите й от пенсионните фондове.

За целта било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. След като му се доверила, жената изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет.

Часове след като разбрала, че е измамена – позвънила в полицейското управление. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

