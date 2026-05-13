От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Гръцки митрополит забранил празнична служба на български език в българската църква „Св. Георги“ в Одрин

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Гръцкият митрополит Амфилохий е забранил провеждането на празнична служба за Гергьовден на български език, в българския православен храм „Свети Георги“ в Одрин. Забраната му е скандализирала и вбесила над 200 миряни от България, които са пътували в събота специално за празничната служба от България.

    „Тъй като тази година Гергьовден беше през седмицата, избрахме събота, 9 май, за пътуването до Одрин. Бяхме около 200 души. Празничното ни настроение помръкна, когато разбрахме, че празничната служба няма да започне. Причината била забрана от митрополит Амфилохий, който е наместник на Вселенската патриаршия за Одринската епархия“, разказа за Haskovo.net Димитрийка Христова, председател на НЧ „Тракия“ в Хасково.

    На място в храма чакали двама гръцки духовници, готови да отслужат празничния ритуал на гръцки език, каквато била волята на Амфилохий. 

    След дълги разговори и увещания разрешение за служба на български език все пак дошло, но не за празнична молитва за Гергьовден, а за молебен за здраве – доста по-рутинен и не пряко свързан с патронния празник на храма църковен ритуал. Той е отслужен от архимандрит Харалан Ничев, който е представител на Вселенския трон и председател на български храмове в Истанбул.

    Проблемът с това на какъв език да се служи в българските храмове в Турция не е от вчера. Вселенската патриаршия в Истанбул и техните представители държат богослуженията да бъдат на гръцки език, а за тези на български език да се издават разрешения. Това се превръща във все по-осезаем проблем, който не само влошава до краен предел  комуникацията между Вселенската патриаршия и Българската православна църква, но и хвърля нелепа сянка над традиционно добрите и приятелски отношения между България и Гърция.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Силен вятър се очаква по обяд в Хасковско
    Силен вятър се очаква по обяд в Хасковско
    преди 1 час
    Спрягат юрист за нов областен управител на Хасково
    Спрягат юрист за нов областен управител на Хасково
    преди 13 часа
    Екстрадират турски гражданин за 15 г. затвор заради сексуално насилие
    Екстрадират турски гражданин за 15 г. затвор заради сексуално насилие
    преди 14 часа
    Възпитаничките на СК „Младост“ загряха за държавното първенство с успехи на турнир в Габрово
    Възпитаничките на СК „Младост“ загряха за държавното първенство с успехи на турнир в Габрово
    преди 16 часа
    Отборът на ОУ „Алеко Константинов“ спечели състезанието „Млад спасител“ в Димитровград
    Отборът на ОУ „Алеко Константинов“ спечели състезанието „Млад спасител“ в Димитровград
    преди 17 часа
    Деца от Хасково и региона се включиха в спорт и творчество срещу зависимостите
    Деца от Хасково и региона се включиха в спорт и творчество срещу зависимостите
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova x Kristian Kostov - Ти си сърце

    Случаен виц

    Силен вятър се очаква по обяд в Хасковско

    Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш. - Джеймс Матю Бари

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Есенна салата от моркови и грах
    Есенна салата от моркови и грах

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.